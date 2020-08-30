النيابة تأمر بعرض ضحيتي التحرش بدار الأيتام على الطب الشرعي

أمرت النيابة العامة بعرض الفتاتين المجني عليهما في واقعة التحرش داخل دار أيتام بمصر القديمة، على مصلحة الطب الشرعي، لتوقيع الكشف عليهما، لبيان مدى تعرضهما لتعدٍ جنسي من عدمه، كما طلبت النيابة العامة مديرَي الدار لسؤالهما.

وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام، إنه أمر بالتحقيق في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ورصدته وحدة البيان بمكتبه، يتضمن شكاوى بتعرض فتاتين بدار مبرة المرأة الجديدة بمصر القديمة، لتحرش من قبل طباخ يعمل في الدار، وباشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهم، وصدر قرار بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.