ترامب لا يستبعد زيارته لمدينة كينوشا الأمريكية التي شهدت أعمال شغب

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه قد يزور مدينة كينوشا بولاية ويسكونسن التي شهدت في وقت سابق أضطرابات على خلفية إطلاق الشرطة النار على جاكوب بليك في ظهره أمام أعين أطفاله الثلاثة.

وأضاف ترامب للصحفيين، أمس، ردا على سؤال بهذا الصدد، قائلا: "احتمال، نعم"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وكانت مدينة كينوشا المطلة على بحيرة ميشيغان والتي يغلب البيض على سكانها ويقطنها نحو 100 ألف شخص قد تحولت إلى أحدث بؤرة ساخنة في صيف حافل بالاحتجاجات على وحشية الشرطة والعنصرية بعد أن أطلقت الشرطة النار على جاكوب بليك -29 عاما من أصول أفريقية - في ظهره أمام أعين أطفاله الثلاثة.

واندلعت الاحتجاجات للمرة الأولى بعد أن ظهر ضابط شرطة في مقطع مصور في منيابوليس وهو يجثم بركبته على رقبة رجل أسود يدعى جورج فلويد الذي توفي متأثرا بذلك في وقت لاحق. ووجهت إلى الضابط الذي تم فصله من الخدمة تهمة القتل.