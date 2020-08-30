ضبط مصنع كمامات غير مرخص بالسويس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس، من ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الكمامات الطبية كائن بدائرة قسم شرطة الجناين.

كان مدير أمن السويس، تلقى إخطارا بقيام قوات الأمن بتنفيذ حملات تفتيش لضبط المتهمين بصناعة كمامات غير مطابقة للمواصفات.

وجرى ضبط 3 آلاف كمامة جاهزة للبيع، وكمية من الخامات والأدوات المستخدمة في عملية التصنيع والتعبئة والتغليف.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرض المتهم بحيازة وصناعة الكمامات على النيابة العامة بالسويس للتحقيق.