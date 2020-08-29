4 آلاف جنيه غرامة استقلال المترو دون كمامات

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، عن تنفيذ خطط تعقيم وتطهير جديدة للوقاية من فيروس كورونا، وذلك بعد أن لوحظ ارتفاع عدد الإصابات خلال اليومين الماضيين، محذرة بتوقيع غرامات مالية فورية قدرها 4 آلاف جنيه على المستقلين القطارات دون كمامات طبية، مشيرة إلى أن خطط الوقاية تشمل تعقيم القطارات قبل الرحلة وبعدها، وتطهير المحطات كل ساعتين تقريبا، إضافة إلى تعقيم مكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، والتزام العاملين من المتعامين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية.

وقال المهندس عصام منير، نائب رئيس شركة المترو للإدارة والتشغيل، إن حركة مسير القطارات تسير بصورة منتظمة ولا يوجد أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، منذ صباح اليوم السبت، لافتا إلى أن هناك فرق صيانة منتشرة على جميع أرصفة المحطات لمواجهة الأعطال الطارئة والعمل على إصلاحها لعدم توقف الحركة، موضحا أن جميع القطارات العاملة تخضع لصيانات دورية منتظمة.

وأضاف منير، لـ"الوطن"، بأن هناك إجراءات أحترازية جديدة يتم تنفيذها يوميا بجميع محطات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، مطالبا جموع الركاب بالالتزام التام بارتداء الكمامات الطبية أثناء استقلال القطارات، لافتا إلى أن مخالفة تلك التعليمات يعرض الراكب للغرامة المالية الفورية.

وعن تخفيضات الاشتراكات، أشار نائب رئيس شركة المترو، إلى أن الشركة منحت تخفيضات على اشتراكات بعض الفئات ومنها مصابي وأسر شهداء العمليات الإرهابية والأمنية والثورة، مشيرا إلى أن اشتراكات مصابي وأسر شهداء العمليات الإرهابية والأمنية والثورة تستخرج ربع سنويا، وتصل نسبة تخفيض الاشتراك بها إلى 72.2% للمرحلة الأولى بعدد 9 محطات، و75% للمرحلتين بعدد 16 محطة، و78.9 % للثلاثة مراحل بعدد 25 محطة، و72.2% لأربع مراحل بعدد 39 محطة.

يذكر أن مكاتب الاشتراكات تتواجد في الخط الأول في حلوان، عين حلوان، المعادي، دار السلام، الزهراء، أحمد عرابي، الشهداء 1، حدائق الزيتون، عين شمس، عزبة النخل، المرج، المرج الجديدة، ومكاتب الاشتراكات بالخط الثاني في كلية الزراعة، المظلات، روض الفرج، مسرة، الشهداء 2، العتبة 2، الدقي، جامعة القاهرة، الجيزة، المنيب، وفي الخط الثالث تتواجد مكاتب الاشتراكات في محطة عدلي منصور، هليوبوليس، العباسية، العتبة 3، ساعات العمل يوميا ما عدا العطلات الرسمية ابتداء من الساعة الثامنة صباحا حتى الرابعة عصرا.