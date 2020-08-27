ضبط مصنع كمامات طبية غير مطابقة للمواصفات بالمنوفية

تمكن قسم مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية من ضبط (11560 كمامة قماش تحت التصنيع- 3500 كمامة قماش منتج نهائى- 7200 ملصق مقلد مدون عليه أسماء وهمية- 12 ماكينة تصنيع- 400 متر أستيك) داخل مصنع لتصنيع الكمامات الطبية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة شبين الكوم.

وتم ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة شبين الكوم) لإدارته المصنع المشار إليه، وحيازة خامات رديئة وغير مطابقة للمواصفات القياسية الصحية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.