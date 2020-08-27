رئيس التحرير

محمود مسلم

ضبط مصنع كمامات طبية غير مطابقة للمواصفات بالمنوفية

كتب:

محمد بركات
01:41 م | الخميس 27 أغسطس 2020
كمامات

كمامات

تمكن قسم مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية من ضبط (11560 كمامة قماش تحت التصنيع- 3500 كمامة قماش منتج نهائى- 7200 ملصق مقلد مدون عليه أسماء وهمية- 12 ماكينة تصنيع- 400 متر أستيك) داخل مصنع لتصنيع الكمامات الطبية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة شبين الكوم.

وتم ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة شبين الكوم) لإدارته المصنع المشار إليه، وحيازة خامات رديئة وغير مطابقة للمواصفات القياسية الصحية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ المزيد:

ضبط 2865 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء كمامات 

الأحد.. مزاد علني لبيع كمامات طبية وتفاح إيطالي في دمياط

الصين لا تبالي بشأن كورونا.."حفلات وتجمعات ومفيش كمامات"

يرتدين كمامات.. عربة الترحيلات تحضر سما ومودة وحنين للمحكمة