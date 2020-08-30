بدء التسجيل في مبادرة "المسؤول الحكومي المحترف" بكفر الشيخ

بدأت أعمال التسجيل للمرحلة الثالثة من برنامج المسؤول الحكومي المحترف بمحافظة كفر الشيخ، تحت إشراف عمرو البشبيشي نائب المحافظ، في إطار التعاون المشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأكدت المحافظة، في بيان لها، أنه يمكن للمتقدم الاطلاع على الشروط والتسجيل من خلال الرابط من هنا.

وأشارت المحافظة، إلى أنه جرى تدريب 125 من العاملين بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وعدد من المديريات الخدمية التابعة المخاطبة بالتدريب ضمن خطة المحافظة لاستيعاب أكبر قدر من الكوادر الوظيفية بالمحافظة.

وأضاف عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أن المبادرة تركز في محاورها على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن ولا سيما الصفوف الاولى من القطاع الخدمي بالمحافظة وموظفي علاقات العملاء وذلك لضمان جودة الخدمات المقدمة ومهنية القائمين على تقديمها.