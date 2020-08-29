"نور الدين" يوجه بالانتهاء من رصف وتطوير شوارع كفر الشيخ

تفقد محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، اليوم السبت، أعمال الرصف والتطوير الجارية فى مداخل ومخارج مركز ومدينة كفرالشيخ، رافقه نائب المحافظ، عمرو البشبيشي، ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، اللواء شعبان مبروك، لمتابعة تطوير شارع الإنشاء والتعمير، وشارع الضرائب، وشارع الزهراء، وشارع الدراسات الإسلامية، غرب المدينة، تيسيراً على المواطنين.

وتابع محافظ كفر الشيخ معدلات الإنجاز في أعمال الرصف الجاري تنفيذها بالشوارع الرئيسية والفرعية، والتي يتم تنفيذها بواسطة مشروع وحدة الرصف بالمحافظة، وذلك ضمن جولاته الميدانية لتفقد سير الأعمال بمشروعات المرافق والخدمات، ومتابعة معدلات التنفيذ، ومدى جودة وكفاءة الأعمال التي يجري تنفيذها، مشيراً إلى أهمية الإشراف المباشر والتواجد الميداني لمتابعة مراحل الرصف أولاً بأول، والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة، لتحقيق الأمان والسلامة للطرق والانتهاء من الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة، حتى يشعر المواطن بالتحسن الفعلي للخدمات المقدمة له على أرض الواقع.

وأوضح المحافظ أن مشروعات الرصف تأتي في مقدمة المرافق التي تحرص المحافظة على تنفيذها وتوليها اهتماماً كبيراً، وتعمل على تقديم وإتاحة جميع أوجه الدعم لتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية، تيسيراً للحركة المرورية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة المواطنين.

يأتي ذلك في إطار النهوض بمشروعات الرصف وإنشاء شبكة طرق تربط قرى ومراكز المحافظة لتسهيل الحركة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والتوسع في مشروعات الطرق والرصف، وفقًا لرؤية مصر 2030، وخطة التنمية المستدامة التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي.