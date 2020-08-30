كفر الشيخ: إعفاء بدالي التموين من الغرامات وصرف مستحقات أصحاب المخابز

عقدت الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المهندس حاتم عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة، اجتماعاً، مع المستشار أحمد مهدي، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، للنظر في خطابات الغرفة لوزارة التموين وكافة الجهات المعنية ممثلة في شعبة المخابز والبقالة والمواد الغذائية فيما يخص قطاع المخابز والبداليين التموينين.

وجرى الاتفاق على إعفاء البدالين التموينين من الغرامات، فيما يخص مشكلة الكمامات، كما جرى الاتصال بشركة "سمارت"، لصرف مستحقات البدالين التمونين المتأخرة لدى وزارة التموين، على أن تتابع مديرية التموين في كفر الشيخ صرف المستحقات المتأخرة، وعمل تسوية للمخابز التي لها مستحقات لدى وزارة التموين.

وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ، إنه بالنسبة لما حدث أول يوم في تطبيق تعديل منظومة الخبز سوف يتم تعديل وضع الأرصدة المخابز بين المنظومة القديمة والجديدة من الأرصدة، التي جرى تآكلها في بداية تنفيذ المنظومة.

وأشار إلى أنه جرى الاتفاق مع وزارة التموين، على أن تخاطب وزارة التأمينات الاجتماعية على تقسيط المبالغ المستحقة على المخابز من أول يناير حتى شهر أغسطس، بداية تطبيق المنظومة الجديدة على أقساط دون فوائد.

أضاف عبد الغفار، أنه بالنسبة لعدد الأرغفة المصنعة، جرى الاتفاق على العرض على وزير التموين، بطلب شعبة المخابز بكفر الشيخ بعمل تجربة على أرض الواقع على أحد المخابز بالمحافظة بحضور لجنة من وزارة التموين ومديرية التموين بكفر الشيخ وشعبة المخابز بالغرفة، للوقوف على عدد الأرغفة التي يمكن للمخبز إنتاجها يوميا في ظل المنظومة الجديدة.

كما جرى تقديم مذكرة من شعبة المخابز بشأن لائحة الجزاءات المجحفة، لأصحاب المخابز بالمنظومة الجديدة، لافتا إلى إعداد وزارة التموين دراسة لائحة الجزاءات والنظر فيها بعين الرحمة لأصحاب المخابز.

جاء ذلك بحضور عماد حبيب، وكيل أول وزارة التموين بكفر الشيخ، السيد محمد السيد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة، وقيادات وزارة التموين.