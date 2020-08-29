سميرة أحمد لـ"الوطن": الفن ضاع.. ومتحمسة بشدة لمبادرة الأعلى للإعلام

قالت الفنانة سميرة أحمد، إنها تؤيد بشدة مبادرة "اعتز بفنك"، التي يدشنها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هذه الآونة، مطالبة بحضور ورشة العمل التي أعلن المجلس تنظيمها يوم 10 سبتمبر المقبل، مشيرة إلى أنها تواصلت مع الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس، للإشادة بالمبادرة.

وقالت سميرة أحمد في تصريح خاص لـ"الوطن": "لابد في الجلسة نكون موجودين أنا ويوسف شعبان الذي تواصل معي بعدما نشرت جريدة الوطن المبادرة وتفاصيلها، ونحن على استعداد أن نقوم بالمبادرة، لأن الفن ضاع، نريد أن نرى أعمال ذات قيمة، ولدي مسلسل اسمه بالحب هيعدي موقوف منذ سنيتن".

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر، قرر عقد ندوة حول ضوابط الدراما الرمضانية في المسلسلات والأعمال الدرامية، وذلك يوم الخميس الموافق 10 سبتمبر المقبل، تشرف عليها الإعلامية عزة مصطفى، عضو المجلس، ويشارك فيها صناع الدراما والنقاد الفنيين والفنانين، وتتناول آراء ومقترحات حول مواصفات المسلسلات في رمضان المقبل، وتستعرض أهم الانتقادات التي صاحبتها في السنوات السابقة، ووسائل تلافيها وتقديم أعمال فنية تنال استحسان وقبول الرأي العام.

ومن المقرر أن يطلق المجلس في الجلسة ذاتها مبادرة "اعتز بفنك"، وتتناول عضو المجلس الإعلامية رانيا هاشم، شرح أهداف المبادرة والدعوة إلى تثمين قيمة الفن، التي تعلي شأن الأخلاق، وتحفز على عدم قبول أعمال تهدر قيمة الفن والمكانة الرفيعة، التي يتمتع بها الفنانين في المجتمع، باعتبارهم أذرع القوة الناعمة التي تحفظ الفنون الأصيلة وتمنع تدهورها.