المنافسة تشتد بين مرشحي "الشيوخ" في دمياط

اشتدت المنافسة في جولة انتخابات الإعادة بمجلس الشيوخ في محافظة دمياط، حيث أجرى مرشح مستقبل وطن جولات انتخابية استهدفت المقاهي ولقاء عدد كبير من الشباب والرياضيين.

فيما واظب مرشح الحركة الوطنية على المشاركة في احتفالات أبناء مركزي كفر البطيخ، لا سيما أنه ابن قرية الركابية دائرة المركز وكفر سعد.

وشارك حمدي شلبي عاشور المرشح لعضوية مجلس الشيوخ عن حزب الحركة الوطنية، في أفراح عائلات الدربي بقرية أبو عدوى بحضور ممثلين عن العرب.

كما عقد عاشور لقاء جماهيريا بقرى الإبراهيمية والبحرية والمحمدية دائرة مركز كفر سعد، لشرح برنامجه الانتخابي بحضور العديد من شباب القرى.

وعقد مرشح الحركة الوطنية في جولة الإعادة، لقاءات جماهيرية حاشدة ليلة أمس بعدد من القرى.

وعقد أحمد عبد الشافي البلشي، مرشح حزب مستقبل وطن في جولة الإعادة، جولات على المقاهي بقري عزبة 3 والإسماعيلية دائرة مركز كفر سعد.

كما حضر البلشي حفل افتتاح مقهى بدائرة مركز كفر سعد، بحضور العديد من أهل مسقط رأسه من بينهم إبراهيم حمدتو بطل الكاراتية العالمي وحسين سعد المرشح لعضوية مجلس الشيوخ.

وأعلن محمد أبو حجازي عضو مجلس الشيوخ عن القائمة الوطنية، تأييده لزميله البلشي المرشح عن ذات حزب مستقبل وطن في جولة الإعادة.