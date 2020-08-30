بعد موافقة البرلمان مبدئيا.. تعرف على خدمات صندوق دعم ذوي الإعاقة

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس الأسبوع الماضي ، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتكمن فلسفة مشروع القانون في اهتمام الدولة بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، والحرص على تعزيز حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون والمواثيق والاتفاقيات الدولية.

وفيما يلى نرصد أوجه الدعم والرعاية التى يقدمها الصندوق فى كافة مناحى الحياة للأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص:

- توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج.

- كفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.

- المساهمة فى تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية.

- المساهمة فى تغطية تكلفة العمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.

- المشاركة فى تغطية تكلفة الإتاحة، من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها.

- المساهمة فى تغطية تكلفة تطوير مؤسسات رعاية ذوى الإعاقة، وتغطية تكلفتها التشغيلية، سواء الحكومية منها أو غير الحكومية.

- إقامة المراكز التأهيلية وتطوير القائم منها.

- تطوير الخدمات المقدمة لذوى الإعاقة المختلفة فى المدارس الحكومية والجامعات الحكومية.

- دعم الشمول المالى لذوي الإعاقة.

- العمل على مشاركة ذوى الإعاقة فى المهرجانات والمحافل الثقافية والفنية الدولية.

- التعاون مع وزارة الثقافة فى اكتشاف المواهب من ذوى القدرات الخاصة، سواء فنيا أو ثقافيا أو حرفيا.

- التعاون مع وزارة الشباب والرياضة، لتوفير كافة الوسائل لذوى الإعاقة لممارسة الرياضة فى الجهات التابعة لها.

- تطوير الخدمات المقدمة لذوى الإعاقات المختلفة بالمدارس الحكومية والجامعات الحكومية.

- دعم تدريب وتشغيل ذوى الإعاقة.

- المشاركة فى تغطية تكلفة الإتاحة التكنولوجية للخدمات الحكومية والمواقع الإلكترونية للجهات الحكومية.