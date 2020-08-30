موظف بنك ينسى "شنطة فيها ربع مليون" بجوار الـATM: الـ"أوفيس بوي" سرقها

كشفت وزارة الداخلية ملابسات، ما تبلغ لقسم شرطة أول الغردقة بالبحر الأحمر باستيلاء عاملين ببوفيه أحد البنوك على حقيبة أموال خاصة بشركة نقل أموال، بعدما تركها موظف بتلك الشركة سهواً بجوار ماكينة الصراف الآلي أمام البنك عقب تغذية الماكينة بالأموال.

وتمّ تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحر الأحمر توصلت جهوده إلى تحديد عاملي البوفيه المتهمين (مُقيمين بالغردقة – لأحدهما معلومات جنائية).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا تفصيلياً بارتكابهما الواقعة وقررا أنهما حال توجههما لمقر البنك محل عملهما اكتشفا وجود الحقيبة بجوار ماكينة الصراف الآلي واستوليا عليها وما بداخلها من أموال.

وتمّ بإرشاد المتهمين ضبط الحقيبة بشقة يُقيم بها أحدهما (مُخصصة كسكن للعاملين بالبنك) وبداخلها كامل المبلغ المستولى عليه 253 ألفًا و900 جنيه)، وبمراجعة مسؤولي شركة نقل الأموال قرروا بترك الموظف المسؤول عن الحقيبة لها سهواً أمام الماكينة عقب تغذيتها بالأموال وعدم وجود عجز بالمبلغ المالي المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.