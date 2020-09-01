10 معلومات عن الخدمة العامة: مكافآتها بين 500 و1000 جنيه

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي قراراً بتكليف دفعة جديدة "الدفعة 95"، من خريجي الجامعات من الجنسين، من يتمتعون بالجنسية المصرية، لأداء الخدمة العامة لمدة عام، وذلك اعتباراً من أول أكتوبر 2020.

يتضمن القرار تكليف الإناث من خريجي الجامعات والمعاهد العليا، دور أول لعام 2020، كذلك الذكور ممن تقرر إعفائهم من الخدمة العسكرية، بشرط مضي 3 سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب، بالإضافة إلى خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2020.

وتستعرض "الوطن" بعض المعلومات عن الخدمة العامة، حسبما صرحت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، كما يلي:

1- الخدمة العامة توازي الخدمة العسكرية للرجال.

2- وصل عدد مكلفات الخدمة العامة إلى 116 ألف مكلف.

3- مدة الخدمة العامة سنة بعد البكالوريوس أو الليسانس، للمشاركة في العمل العام مقابل مبلغ رمزي شهرياً.

4- تُعد شهادة آداء الخدمة العامة أحد مسوغات التعيين في القطاع العام والخاص.

5- إعفاء الموظفين العاملين من آداء الخدمة العامة بعد التقدم بطلب إعفاء.

6- تستفيد المكلفة بالخدمة العامة ببرامج تدريبها في الوزارات المختلفة.

7- تؤدي المكلفات فترة الخدمة العامة في وزارات التربية والتعليم والتضامن والصحة والعدل والنيابة الإدارية والعامة وبعض الجمعيات الأهلية والبنوك.

8- يمكن التجديد لبعض مكلفات الخدمة المدنية، نظراً لاستثمار الجهة التي خدموا فيها وتدريبهم على آداء أعمالها، والاستفادة منهم لفترة أخرى.

9- مكافأة الخدمة العامة تتراوح بين 500 و800 جنيه، وبعض الجهات تمنح 1000 جنيه.

10- يتم الاستعانة بمكلفات الخدمة العامة في استكمال أي عجز وظيفي، ويتميزوا بكونهم متطورين ومهاراتهم أفضل.