بعد قليل محاكمة "مازن وشيماء" بتهمة التعدي على القيم

بعد قليل تبدأ المحكمة الاقتصادية محاكمة المتهمة شيماء شاكر، إحدى مقدمات المحتويات المنافية للآداب على تطبيق "تيك توك"، ومازن الطاهر شهرته "مازن المميز"، بتهمة الاعتداء على قيم المجتمع.

المتهمان اجتمعا معا في قضيتين حتى الآن، فكانت الأولى الخاصة بالتعدي على المجني عليها منة عبد العزيز، داخل غرفة بفندق زوسر بالهرم، مايو الماضي، بالإضافة إلى القضية الحالية وهي قضية التحريض على الفسق، كل من خلال حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

القضية الأولى المتعلقة بـ منة عبد العزيز، نسبت النيابة لهما وآخرين، اتهامات هتك عرضها بالقوة والتهديد، وسرقتها بالإكراه، وانتهاك حرمة حياتها الخاصة عبر شبكة المعلومات الدولية، وضربها، وإتلاف هاتفها، وتهديدها بإفشاء أمور مخدشة بشرفها، وتعاطي المخدرات، وخطف المجني عليها بالتحايل والإكراه، واقتران تلك الجناية بمواقعتها كرهًا عنها.

وفي التحقيقات التي جرت معهما، نفى "مازن" تصوير المجني عليها منة عبدالعزيز بعد مواقعتها كرها بمعرفة متهم آخر يُدعى "بيشوي"، مؤكدا أن "شيماء" هي التي قامت بالتصوير.

من ناحيتها، قالت "شيماء" في التحقيقات، إنها لم تصور الفيديو ملقية الاتهام على "مازن"، لكنها اعترفت بنشر الفيديو وحذفه بعد سويعات من نشره.