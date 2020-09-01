زوجة قهوجي إمبابة تعترف: "بخونه مع جاري من 7 شهور"

اقتادت الأجهزة الأمنية بالجيزة، السيدة الثلاثينية المتهمة بالزنا، إلى مقر محكمة شمال الجيزة، لعرضها على القاضي لنظر قرار تجديد حبسها في الاتهامات المنسوب إليها بعد أن ضبطها زوجها أثناء ممارسة الجنس مع عشيقها في غرفة النوم بشقة الزوجية بمنطقة إمبابة، وقفز العشيق من شباك الحمام بالطابق السابع وسقط على تندة وأصيب، وتمكن الزوج بمساعد الأهالي من ضبطه.

مثلت الزوجة، 32 عاما، أمام القاضي الواقعة، وبهدوء تام اعترفت بتفاصيل جريمتها، قالت إنها على علاقة بالجار المتهم، 37 سنة، عاطل، منذ قرابة 7 أشهر، وكان يتردد عليها في غياب زوجها، 36 سنة، لإقامة علاقة جنسية معها.

وتحدثت المتهمة عن يوم الواقعة، قائلة إنها اتصلت بالعشيق عقب خروج زوجها من الشقة للذهاب إلى العمل، وعقب دخوله إلى الشقة بقرابة 20 دقيقة، حضر زوجها وشاهدهما في وضع مخل بالآداب، فهرب العشيق وقفز من نافذة حمام الشقة.

وبمواجهة العشيق بما جاء على لسان الزوجة، اعترف بتفاصيل الجريمة وأكد ما جاء على لسان الزوجة، وأصدر القاضي قرارا بحبسهما لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحريات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، عن أن سيدة كانت على علاقة غير شرعية بجارها بمنطقة إمبابة، وكان يتردد عليها داخل شقة الزوجية.

وأضافت تحريات وتحقيقات المباحث، التي قادها العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والعقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، أن الزوج عاد من عمله فجأة، وعقب دخول الشقة شاهد زوجته تمارس الجنس مع عشيقها الشاب "جارهما"، فحاول الإمساك بهما، إلا أن العشيق توجه إلى شباك الحمام وقفز من الطابق السابع، وسقط على "تندة" وتمكن الأهالي من ضبطه، فيما أبلغ الزوج عن زوجته وعشيقها، وجرى التحفظ عليهما وإحالتهما للجهات المختصة للتحقيق.

وحُرر محضر بالواقعة، وأمر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة بإحالته للنيابة العامة للتحقيق.