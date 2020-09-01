خروج 4 حالات "كورونا" من مستشفى العزل بفاقوس

أعلن مستشفى عزل المصابين بفيروس "كورونا" في مدينة فاقوس، بمحافظة الشرقية، صباح اليوم، تعافي 4 حالات من المصابين بالفيروس المستجد، وخروجهم من المستشفى بعد تماثلهم تماماً للشفاء.

وأوضحت إدارة المستشفى أن المرضى تلقوا الرعاية الطبية اللازمة، وفقاً لبروتوكول العلاج الذي أقرته وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، مع التشديد على اتباع الإجراءات الوقائية والعلاجية بالمنزل.

وأشارت الإدارة إلى أنه سيتم متابعة المرضى المتعافين، أثناء خضوعهم لفترة العزل المنزلي، عن طريق الهاتف، بمعرفة الطاقم الطبي بالمستشفى.