ارتفاع إصابات كورونا تجدد طرح الكمامات على بطاقة التموين للشهر الثالث على التوالي

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، للشهر الثالث على التوالي طرح كمامات قماش، بحد أقصى 2 كمامة لكل بطاقة بسعر 8.5 جنيه، مع طرح نوع آخر بسعر 6 جنيهات بنفس المواصفات الفنية للأول.

وتطرح الكمامات من ضمن قائمة تضم 20 سلعة تموينية، يحق للمستهلك الحصول عليها بجانب السلع التي يريديها، وفقًا للمقرر التمويني المطروح للفرد على البطاقة التموينية وهو 50 جنيهًا للفرد.

كان مجلس الوزراء وافق منتصف يونيو الماضي على تعاقد الهيئة العامة للسلع التموينية على شراء 40 مليون كمامة قماش طبية، لصرفها على البطاقات، بالتنسيق مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.

مواصفات الكمامة القماش المطروحة على بطاقة التموين

- الكمامات المطروحة تسمح بسهولة التنفس.

- مزودة بفلتر لطرد السوائل والرذاذ.

- بها معالج من الخارج لقتل البكتريا والميكروبات.

- لا تسبب الأذى أو الحساسية للبشرة.

- قابلة لإعادة الاستخدام حتى 50 غسلة.

- كما أنه مدون عليها مجموعة من الإرشادات العامة لكيفية الاستخدام ومنها أن يبدأ استخدمها للمرة الأولى بعد غسلها ويتم غسلها بطريقة منفردة تحت درجة حرارة 60 درجة مئوية، ثم تعريضها لأشعة الشمس حتى تجف ويمنع لمس الطبقة الخارجية لها.