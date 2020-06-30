وزير التموين لـ "الوطن": طرح كمامات يمكن غسلها وارتدائها لـ50 مرة

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة ستبدأ من الغد - 1 يوليو- في طرح 250 ألف كمامة كدفعة أولى سريعة على منافذ البقالين التموينيين ومشروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية للبدء في عملية الصرف على البطاقات التموينية.

وأوضح الوزير لـ"الوطن" أن بنهاية يوليو ستكون الوزارة قد طرحت 19 مليون بطاقة تموينية للبيع في منافذها، قائلًا "دي كمية ودفعة أولى من الـ40 مليون كمامة اللي تم التعاقد عليهم في ضوء موافقة مجلس الوزراء على قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالشراء بالأمر المباشر للكمامات الواقية من جانب الهيئة المصرية للشراء الموحد".

وتابع الوزير: "الكمامة ستكون صالحة للغسيل والارتداء لمدة ما بين 30 غسلة لـ50 غسلة".