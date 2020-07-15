فيديو.. "مصيلحي": كمامات بطاقات التموين طبية معتمدة

قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم الاتفاق مع هيئة الشراء الموحد للوصول لسعر جيد فيما يخص الكمامات القماش وتم الاتفاق على توزيع نحو 40 مليون كمامة خلال الشهرين القادمين، وهيئة القياس والمواصفات وضعت مواصفات بالتعاون مع وزارة الصحة للكمامة، وبناء على هذه المواصفات طرحت المناقصات وأكثر من 100 مصنع دخلوا في هذه المناقصات واتحاد صناعات الملابس أيضا.

وأضاف مصيلحي خلال حواره على شاشة "mbc مصر" أن كل ذلك يهدف لتوفير الكمامة الطبية السليمة، شارحا أن القماش الذي يستخدم في تصنيع الكمامة هو قماش معتمد طبيا ثم طبقة أخرى وفلتر في المنتصف، وقيمة هذا المنتج كان من 13 لـ15 جنيها ولكن تم تخفيضها لـ8 جنيهات ويتم صرفها على البطاقة التموينية بـ8 جنيهات ونصف.

وشدد مصيلحي على أنه يتم توفير منتج معتمد جيد من مصانع معتمدة جيدة للمواطن بسعر جيد حتى يتم حماية المواطن الذي مضطر للتعايش مع فيروس كورونا، بالإضافة لتشغيل مصانع الملابس والنسيج التي حدث بها ركود كبير للغاية.

وكشف مصيلحي أنه تم التوريد للكمامات في الأسبوع الأول من يوليه، ومعدل الإنتاج تمت زيادته ومتفق الوصول لـ19 مليون كمامة آخر هذا الشهر.