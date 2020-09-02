خطوات استخدام خدمة تتبع الحقائب والأمتعة من تطبيق مصر للطيران

أعلنت شركة مصر للطيران، تفعيل خدمة تتبع وصول الحقائب من خلال تطبيق egyptair على الهواتف الذكية.

وتستعرض "الوطن"، خطوات الاستفادة من الخدمة كالتالي:

1) تحميل تطبيق egyptair على الهاتف المحمول.

2) اختيار القسم الخاص بالحقائب والأمتعة.

3) كتابة رقم بطاقة الحقيبة ورقم الرحلة الجوية.

4) تظهر المعلومات الخاصة بمكان تواجد الحقيبة.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من خطة التطور التكنولوجي التي يسعى تحالف ستار العالمي لإستكمالها بحلول عام 2022، حيث تضم الخطة عدد من المشاريع التكنولوجية المتتابعة التي ستقوم الشركات التابعة للتحالف بتنفيذها في ظل التحديات التي تواجه صناعة الطيران في الوقت الحالي.

وتعمل شركة مصر للطيران، على تطوير خدماتها الإلكترونية للعملاء، سواء من خلال موقعها الإلكتروني، أو تطبيقاتها على الهواتف الذكية.