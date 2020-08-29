مصر للطيران تطرح تخفيضات الي عدد من المدن الأوروبية

طرحت مصرللطيران تخفيضات علي اسعار تذاكر طيران عدد من الوجهات الدولية تشجيعا لحركة السفر والطيران حيث طرحت الشركة تخفيضات علي رحلاتها من القاهرة الي باريس قدره 10% علي درجة رجال الاعمال و 35% علي الدرجة السياحية عند شراء التذاكر قبل 15 سبتمبر 2020 و السفر حتي 10 اكتوبر 2020

كما قدمت الشركة تخفيضا للسفر من القاهرة الي فيينا قدره 25% عند شراء التذاكر حتي 15 سبتمبر 2020 و السفر حتي 20ديسمبر 2020

وكذلك تخفيض علي الرحلات من القاهرة الي قبرص يصل الي 20% عند شراء التذاكر حتي 15 سبتمبر 2020 و السفر حتي 15ديسمبر 2020 ويطبق في جميع التخفيضات الشروط والأحكام .