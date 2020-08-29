رئيس التحرير

محمود مسلم

مصر للطيران تطرح تخفيضات الي عدد من المدن الأوروبية

كتب:

الوطن
01:34 م | السبت 29 أغسطس 2020
مصر الطيران

مصر الطيران

طرحت مصرللطيران تخفيضات علي اسعار تذاكر طيران عدد من الوجهات الدولية تشجيعا لحركة السفر والطيران حيث طرحت الشركة  تخفيضات  علي رحلاتها من القاهرة الي باريس قدره 10% علي درجة رجال الاعمال و 35% علي الدرجة السياحية عند شراء التذاكر قبل 15 سبتمبر 2020 و السفر حتي 10 اكتوبر 2020

كما قدمت الشركة تخفيضا للسفر من القاهرة الي فيينا قدره 25% عند شراء التذاكر حتي 15 سبتمبر 2020 و السفر حتي 20ديسمبر 2020

وكذلك تخفيض علي الرحلات من القاهرة الي قبرص يصل الي 20% عند شراء التذاكر حتي 15 سبتمبر 2020 و السفر حتي 15ديسمبر 2020 ويطبق في جميع التخفيضات الشروط والأحكام .

اقرأ المزيد:

"مصر الطيران" تسير 48 رحلة على متنها 4 آلاف و500 راكب غدا

روسيا تستعد لاستئناف حركة الطيران مع مصر وعدة دول

مطالب كويتية بفك حظر الطيران عن 31 دولة بينها مصر

اتحاد السفر الكويتي يدعو لفك حظر الطيران عن 31 دولة بينها مصر

اليوم.. مصر للطيران تشهد أعلى معدل تشغيل يومي منذ استئناف حركة الطيران

مصر الطيران تسير 24 رحلة دولية تقل 2600 راكب اليوم

وزير خارجية الكويت لسامح شكري: قرار وقف الطيران من مصر محل مراجعة

شحن وركاب.. تعرف على الطيران التجاري الذي أوقفته الكويت مع مصر

أوكرانيا تشكر مصر لإعادة 23 ألف من مواطنيها العالقين وقت غلق الطيران