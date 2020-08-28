مصر للطيران تسير اليوم 9 رحلات استثنائية للسعودية

تشهد الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، اليوم الجمعة، أعلى معدل تشغيل يومي منذ استئناف حركة الطيران الدولي في 1 يوليو الماضي.

ومن المقرر تشغيل 48 رحلة جوية اليوم، بمعدل رحلة واحدة إلى كل من امستردام، أثينا، بودابيست، باريس، كوبنهاجن، روما، فرانكفورت، لندن، ميونخ، ميلانو، فيينا، اسطنبول، لارناكا، جوبا، الخرطوم، نيروبي، الشارقة، بيروت، أربيل، البحرين، نيويورك.

وتسير الشركة رحلتين جويتين إلى كل من دبي، أبوظبي، بغداد، و9 رحلات استثنائية للسعودية بمعدل 4 رحلات جوية إلى جدة، ورحلة واحدة إلى كل من أبها، الرياض، دوالا، الدمام، المدينة المنورة، بالإضافة إلى 9 رحلات داخلية بمعدل 5 رحلات إلى شرم الشيخ، ورحلتين جويتين إلى الغردقة، ورحلة داخلية إلى كل من الاقصر وأسوان، و 3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 4500 راكب.