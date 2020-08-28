رئيس التحرير

محمود مسلم

مصر للطيران تسير اليوم 9 رحلات استثنائية للسعودية

كتب:

أيمن حمزة
09:21 ص | الجمعة 28 أغسطس 2020
مطار القاهرة الدولي يستقبل إحدى رحلات الشركة الوطنية القابضه مصر للطیران

مطار القاهرة الدولي يستقبل إحدى رحلات الشركة الوطنية القابضه مصر للطیران

تشهد الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، اليوم الجمعة، أعلى معدل تشغيل يومي منذ استئناف حركة الطيران الدولي في 1 يوليو الماضي.

ومن المقرر تشغيل 48 رحلة جوية اليوم، بمعدل رحلة واحدة إلى كل من امستردام، أثينا، بودابيست، باريس، كوبنهاجن، روما، فرانكفورت، لندن، ميونخ، ميلانو، فيينا، اسطنبول، لارناكا، جوبا، الخرطوم، نيروبي، الشارقة، بيروت، أربيل، البحرين، نيويورك.

وتسير الشركة رحلتين جويتين إلى كل من دبي، أبوظبي، بغداد، و9 رحلات استثنائية للسعودية بمعدل 4 رحلات جوية إلى جدة، ورحلة واحدة إلى كل من أبها، الرياض، دوالا، الدمام، المدينة المنورة، بالإضافة إلى 9 رحلات داخلية بمعدل 5 رحلات إلى شرم الشيخ، ورحلتين جويتين إلى الغردقة، ورحلة داخلية إلى كل من الاقصر وأسوان، و 3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 4500 راكب.

اقرأ المزيد:

مصر للطيران: مطار القاهرة يشهد أعلى كثافة تشغيل لرحلات الشركة.. غدا

مصر للطيران تسير 40 رحلة منتظمة واستثنائية اليوم

مصر للطيران: 3 رحلات يومية إلى دبي ورحلة للشارقة

سلطة الطيران المدني تصدق على إجراءات السلامة بمطار شرم الشيخ الدولي

بالصور.. نائب وزير الطيران المدني يتفقد مطار الغردقة الدولي

وزارة الطيران المدني تعلن انتظام حركة السفر بين القاهرة وبيروت

وزارة الطيران المدني تواجه كورونا بتعقيم منشآت مطار القاهرة الدولي

وزارة الطيران المدني تحتفل مع أطفال 57357