"الهلال الأحمر" ينظم 2850 حملة تعقيم للمنشآت

تدخل الهلال الأحمر المصري منذ مارس الماضي تزامنا مع تفاقم أزمة فيروس كورونا وحتى أغسطس بالعديد من التدخلات أبرزها مايلي:

- تنظيم 2850 حملة تطهير وتعقيم بعدد من المنشآت المستهدفة من بينهم دور الرعاية والمسنين.

- تنظيم 2940 حملة توعية لـ 588 ألف شخص.

- تقديم خدمات دعم نفسي خلال الأزمة لـ5328، من خلال 13 ألف و788 متطوعا بالمهمات الميدانية، بخلاف المتطوعين بغرف العمليات، إلى جانب تخفيف المعاناة الإنسانية خاصة في مجالات الإغاثة ومواجهة الكوارث ومجالات الصحة العامة والمجتمعية.

تغطي أنشطة الهلال الأحمر المصري مجالات رئيسية منها:

- الإغاثة ومواجهة الكوارث.

يعمل الهلال الأحمر المصري في هذا المجال على توفير الموارد البشرية عبر التطوع والتدريب من جهة، والموارد المادية والتي يأتي على رأسها مواد الإغاثة ووسائل النقل والاتصالات والمخازن من جهة أخرى، بهدف مواجهة الكوارث الطبيعية والأزمات الطارئة مثل "الأزمات المتكررة، والأزمات المحتملة، والمشاركة في الإسعاف الأولي والإغاثة، بالإضافة إلى إجراء دراسات اجتماعية للمتضررين من الكوارث وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم.

- التنمية الصحية

يهدف عمل الهلال الأحمر المصري في هذا المجال إلى رفع الوعي الصحي وتشجيع الأنشطة الوقائية عبر "وسائل الإعلام، والنشرات، والتنويهات التليفزيونية، والندوات، واختيار وتدريب مجموعات من الرائدات الصحيات"، وتوفير خدمات علاجية بأسعار رمزية في المراكز والعيادات الطبية، ومراكز تنظيم الأسرة، والمستشفيات التابعة للجمعية وفروعها، كذلك إقامة مراكز مجهزة بوسائل وآليات التدريب على الإسعاف الأولي، وتوفير عيادات ورعاية خاصة للحالات المحتاجة لنقل دم متكرر مع تقديم خدمات الدم وتشجيع عمليات التبرع به.