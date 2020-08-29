النيابة تقرر ضبط وإحضار "الطباخ" مغتصب طفلة بإحدى دور الرعاية

قال الدكتور محمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزارة التضامن الإجتماعي، إن النيابة عاينت مساء أمس، دار الرعاية بمنطقة مصر القديمة، التي ارتكب فيها، واقعة اغتصاب طباخ الدار، لطفلة لا يتجاوز عمرها "11 عاما"، لافتا إلى أنه صدر قرار بضبط وإحضار الطباخ.

وأضاف لـ"الوطن"، أن الوزارة تحركت على الفور، لبحث ما جرى تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منذ يومين، بشأن اغتصاب الطفلة، بـ"جمعية المبرة" منطقة مصر القديمة، على يد طباخ الجمعية، موضحا أن لجنة الضبطية القضائية، تحركت من الوزارة على الفور.

وأشار إلى أن التضامن تحركت لقسم الشرطة، بصحبة عدد من بنات دار الأيتام والمشرفين، لتقديم بلاغ ضد الطباخ المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة في قسم مصر القديمة، ومازالت تتابع إجراءات التحقيق والنيابة.

يذكر أن عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تداولوا أنباء تفيد بجريمة اغتصاب طفلة في دار أيتام بمنطقة مصر القديمة، على يد طباخ الجمعية.

من جانبها تقوم لجان الضبطية القضائية من العاملين بوزارة التضامن الاجتماعى، بدورها فى المساعدة فى اكتشاف الانتهاكات بداخلها، حيث يقوم بعدد من الزيارات وتفعيلها، إما بشكل عشوائى أو من خلال البلاغات الواردة إلى الوزارة، بوجود انتهاكات بإحدى الدور، ويكون له حق تحرير المحضر مباشرة، وتحويل المسئولين للنيابة.