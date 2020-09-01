السيطرة على حريق بورشة "أسفنج" أسفل عمارة سكنية بشبرا الخيمة

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق شب في ورشة لتصنيع مراتب الأسفنج، أسفل إحدى العمارات السكنية، بمنطقة شبرا الخيمة، في محافظة القليوبية.

تلقى مدير أمن القليوبية، اللواء فخرالدين العربي، إخطاراً باشتعال حريق وتصاعد دخان كثيف من داخل عمارة سكنية في شارع "الهدى"، بجوار الطريق الدائري بمنطقة "بهتيم".

تم على الفور الدفع بقوة من الحماية المدنية، وانتقل المقدم أحمد شعراوي، مدير الحماية المدنية بمنطقة جنوب القليوبية، إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحريق اندلع في الدور الأرضي بورشة لتصنيع مراتب الأسفنج على مساحة 80 متراً مربعاً، وتم الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب خبراء المعمل الجنائي لفحص الحريق وتحديد أسبابه وملابساته، كما قرر الدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، تشكيل لجنة لفحص أسباب الحريق للتأكد من التراخيص الخاصة بالورشة.