أبرزهم الأرامل والوالدان.. 7 فئات مستحقة للمعاشات وفقا للقانون

حدد قانون التأمينات الجديد رقم 148 لسنة 2019، فئات المستحقين للمعاش في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وهم الأرملة والأرمل والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق.

وأعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بدء صرف معاشات شهر سبتمبر اعتبارا من اليوم الثلاثاء، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مع تذليل كل العقبات للتيسير على أصحاب المعاشات.

الفئات المستحقة للمعاش في حالة الوفاة

وجاء نص المواد كالآتي:

مادة (98)

إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة، من أول الشهر، الذي حدثت فيه الوفاة.

ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدان والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها في هذا الباب.

مادة (99)

يشترط لاستحقاق الأرملة والأرمل أن يكون الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائي بات، وألا يكون الأرمل متزوجا بأخرى.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات، التي يقبل فيها إثبات الزواج بغير الوسائل المحددة بالفقرة السابقة ووسائل هذا الإثبات.

مادة (100)

يشترط لاستحقاق الابنة ألا تكون متزوجة.

ويشترط لاستحقاق الابن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية:

*العاجز عن الكسب.

* الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة.

* من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.

مادة (101)

يشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويتم إعادة بحث شروط الإعالة المشار إليها بالفقرة السابقة عند كل تعديل يطرأ على حالة المعاش.

مادة (102)

إذا توافرت في أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الهيئة ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشا واحدا وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الآتي:

1. المعاش المستحق عن نفسه.

2. المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.

3. المعاش المستحق عن الوالدين.

4. المعاش المستحق عن الأولاد.

5. المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.

وإذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق في الاستحقاق.

وإذا نقص المعاش المستحق وفقا لما تقدم عن المعاش الآخر أدى إليه الفرق من هذا المعاش.

على أن يتم تحديد مدى استحقاق الفرق من المعاش الآخر وقيمته في ضوء تطور قيمة كل من المعاشين في أي تاريخ لاحق إعمالا لنصوص هذا الباب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات تطبيق هذه المادة.

"التأمينات" تحدد شرائح صرف المعاشات

وحددت الهيئة القومية للتأمينات صرف معاشات شهر سبتمبر، لجميع الفئات من خلال ماكينات الصرف الآلي، والتي بدأت اليوم، وجاءت كالتالي:

- 1000 جنيه فأقل: يوم الثلاثاء 1 سبتمبر والأربعاء 2 سبتمير.

- أكثر من 1000 جنيه حتى 2000: يوم الخميس 3 سبتمبر والأحد 6 سبتمبر.

- أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيه: يوم الإثنين 7 سبتمبر والثلاثاء 8 سبتمبر.

- أكثر من 3000 جنيه والمتخلفين عن الصرف في الأيام المحدده لهم، اعتبارا من يوم الأربعاء 9 سبتمبر وحتى الانتهاء من الصرف.