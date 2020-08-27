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سها عرفات: أتعرض لحرب شرسة وسيقطعون المعاشات عن عائلة "أبو عمار"

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شريف سليمان
11:32 م | الخميس 27 أغسطس 2020
ياسر عرفات

ياسر عرفات

قالت سها عرفات، أرملة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، إنها تعرضت لهجوم شرس من قبل عزام الأحمد القيادي بحركة فتح، خلال لقاء له عبر قناة "مكملين"، الإخوانية التي تبث من تركيا.

وأضافت سها عرفات، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية: "عزام الأحمد هاجمني على قناة الإخوان، يهاجم امرأة على قنوات الإخوان".

وتابعت أن بعض القيادات الفلسطينية تعمل على الانتقام منها بسبب موقفها من عدم إقحام الشعب والقضية الفلسطينية في شؤون دول عربية أخرى، وتأييدها لاتفاقية التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، مواصلة: "الانتقام سيصل إلى حد قطع المعاشات عن أسرة ياسر عرفات، الانتقام سيصل إلى ذلك بالتأكيد". 

وناشدت سها عرفات، الدول العربية المساندة لفلسطين بأن تدعمها في الحرب التي تتعرض لها، مشيرة إلى أنها ستعود إلى رام الله، بعد غياب 16 عاما، من أجل أن تواجه الحرب التي تتعرض لها.

 

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