جامعة الإسكندرية تشارك في الملتقى الافتراضي الأول للتوظيف

أعلنت المراكز الجامعية للتطوير المهني بجامعة الإسكندرية، مشاركتها في الملتقى التوظيفي الافتراضي الأول تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وذلك يوم الإثنين المقبل.

ويعد ملتقى التوظيف الافتراضي للمراكز الجامعية للتطوير المهنى UCCD 2020، هو أول ملتقى توظيفي افتراضي يضم 10 جامعات مصرية حكومية، ويحضره نخبة من أصحاب الأعمال ونحو 4000 من الطلاب والخريجين من عشر جامعات مصرية في تسع محافظات.

ويعتبر ملتقى التوظيف الافتراضي لمراكز التطوير المهنى بالجامعات 2020 حدث افتراضي عبر الإنترنت يتقابل من خلاله أصحاب الأعمال مع طلاب وخريجين الجامعات فى بيئة افتراضية ويستخدمون غرف التواصل (chat rooms) والاجتماعات عن بعد (teleconferencing) والبث عبر الإنترنت (webcasts) والندوات الافتراضية (webinars) و/أو البريد الإلكترونى لتبادل المعلومات حول الوظائف المتوفرة.

ويقوم الباحثين عن الوظائف وطلاب السنوات النهائية والخريجين الجدد بتحميل سيرتهم الذاتية وتصفح أجنحة الشركات والتواصل المباشر مع ممثلى الشركات.

ويستخدم الملتقى الافتراضي منصة ديناميكية ثلُاثية الأبعاد تساند أصحاب الأعمال فى التحرر من قيود عمليات التوظيف التقليدية؛ ومن خلال الملتقى أصبح لأصحاب الأعمال والباحثين عن عمل فرصة للتواصل الافتراضي بما يُماثل شعور التعامل المباشر الواقعي، فضلًا عن خلق فرص للتشبيك والوصول إلى أفضل الكوادر المصرية الشابة المتُميزة.

ويهدف مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني والذي أنشأ حتى الآن 15 مركزاً بعشر جامعات حكومية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والدعم الفني من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إلى تقديم التوجيه الوظيفى والتدريب للطلاب وحديثي التخرج مجانًا لسد الفجوة بين التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل والصناعة.