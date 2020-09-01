مكرم: جولات للعائدين من الخارج بالجامعات لإطلاعهم على جهود الدولة

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة وشؤون المصريين في الخارج، إن الوزارة تعمل على الاستفادة من المواطنين الذين جرى إعادتهم من الخارج، نتيجة أزمة انتشار أزمة فيروس كورونا، "الدولة أعادت الكثير من الشرائح (عمالة وطلاب أغلقت جامعتهم)، لذلك كان لا بد من الاستفادة بوجودهم في مصر".

وأضافت مكرم، خلال لقائها مع كاميرا برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية دينا عبدالكريم، المذاع على فضائية القناة الأولى، أنها بدأت التواصل مع المصرييم العائدين من الخارج "لكي نستطيع أن نتحرك بهم ونستغلهم خلال في هذه الفترة".

وأضافت: "في البداية قامت الوزارة بالتنسيق مع بعض الوزراء بداية من وزير الري، وتم التحدث معهم عن قضايا الوطن منها سد إثيوبيا، ومع وزير السياحة وتم عمل زيارة لقصر البارون، واليوم جرى عمل زيارة لهم للمجلس القومي للمرأة لكي يكونوا على علم بقضايا المرأة المصرية والتحديات والجهود التي تقوم بها الدولة تجاهها، وذلك لأن الأفكار التي تقال لهم في الخارج عن المرأة المصرية غير موجودة حتى على الساحة السياسية خاطئ، فكان من المهم جدا أن نكسر كل هذه الأفكار".

وتابعت، بأنه جرى التواصل مع وزير التعليم العالي، منوهة بأنه من المهم لهذه الشريحة أن تعلم مدى تقدم مستوى التعليم العالي في مصر، مشيرة إلى أنه جرى تنظيم زيارة لهم إلى جامعة الجلالة بحضور وزير التعليم العالي الذي سيلتقي بالطلبة الدارسين في الخارج لتعريفهم بما يحدث في الدولة.

وأكملت: "من المهم جدا تعريفهم بالجامعات (جامعة الجلالة، الملك سلمان، جامعة المنصورة، العلمين، و32 جامعة خاصة)، لأنه من المهم على هؤلاء الطلاب أن يعرفوا أنه يوجد في مصر حاليا التمثيل المشرف لجامعات أجنبية موجودة على أرض الدولة".