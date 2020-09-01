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ضبط مركز دروس خصوصية بديروط في أسيوط

كتب:

سعاد أحمد
02:02 م | الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
أرشيفية

أرشيفية

تمكن فريق مباحث مركز شرطة ديروط بمديرية أمن أسيوط، من ضبط مركز للدروس الخصوصية بمنطقة أبو جبل بالبندر دائرة المركز، في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث المركز أكدتها تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بوجود مركز لتلقي الدروس الخصوصية بناحية منطقة أبوجبل ببندر ديروط.

واستهدفت الأجهزة الأمنية المركز وضبط مالكته، حاصلة على دبلوم، وضبط "م.إ"، و"ع.ز" حاصلين على بكالوريوس، حال إعطاء درس خصوصي لـ 15 طالبا، وصرف جميع الطلاب، واتخذت الإجراءات القانونية.

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