محافظ الغربية: 32 ألفا تقدموا للتصالح في مخالفات البناء بالإقليم

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إنه ليس هناك نية لمد قانون التصالح، لافتا إلى أن آخر موعد للتقدم بطلبات التصالح سيكون يوم 30 سبتمبر المقبل، وبعد سيجري اتخاذ كل الإجراءات لإزالة المخالفات والقبض على المخالفين.

وأضاف رحمي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباح الورد، المذاع على فضائية Ten، أن هناك نحو 32 ألفا و633 ملفا بطلب تصالح جرى تقديمها، منوها بأن هناك استجابات بشكل كبير من قبل المواطنين على التصالح، نتيجة للتوعية التي تجرى باستمرار سواء من خلال السيارات التي تحمل مكبرات الصوت أو من خلال الشاشات الإلكترونية الموجودة في الشوارع.

وأكد أن اجتماع مجلس المحافظين برئيس الوزراء، أمس، حضره المحافظون ومدراء الأمن برئاسة رئيس الوزراء.

وأشار إلى أنه كان هناك تعليمات مشددة بضرورة الاستمرار في ملف التصالح وإزالة مخالفات البناء، مؤكدا أن محافظة الغربية قطعت شوطا كبيرا في هذا الملف.

وتابع: "الدولة بتفتح ذراعها للمواطنين وبتقولهم تعالوا اتصالحوا معانا لأن بعد كده مش هيبقي في أي نوع من التهاون مع أي مخالف سواء كان بيتعدي أو مخالفات بناء أو تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وبعد كده هيكون في إزالة فورية وهو ما أكد على رئيس الوزراء بالأمس".

وأكمل: "هناك وحدة تسمى المتغيرات المكانية بكل محافظة، وحرصنا على إنشاء هذه الوحدة لتستلم الخرائط من المساحة العسكرية، وتصور أي متغيرات تحدث في أي مكان، ثم نتوجه إليها مباشرة بواسطة أجهزة توفرها الوزارة، ويتم عمل ضبط للمكان وإزالة للمخالفات والقبض على القائم بهذه المخالفات".