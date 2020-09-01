وزير النقل للشركة الفرنسية: أعملوا حسابكم مش هتكسبوا مننا تاني

قال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة تعمل على خدمة المواطنين بتقديم كل الخدمات المميزة لهم، مشيراً إلى أن الشركة الفرنسية ستدير الخط الثالث للمترو وتشغيله وصيانته، موضحاً أنه لأول مرة سيجري التعامل مع شركة RATP الفرنسية، متابعا "تنازلنا كتير حتى نتعلم منهم فن الإدارة".

وأضاف وزير النقل، خلال المؤتمر الصحفي الذي ينعقد حاليا في وزارة النقل، لتوقيع عقد إدارة الشركة الفرنسية للخط الثالث للمترو، أن الخط الثالث سيقدم خدمة أوروبية لجميع مرتادي، قائلاً: "أحب أقول لمسؤولي الشركة الفرنسية يعملوا حسابهم أنهم مش هيكسبوا مننا تاني"، موضحاً أن الوزارة تسعى إلى تنفيذ جميع مشروعات الأنفاق لتخفيف الضغط المروري بالقاهرة الكبرى.