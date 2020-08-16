وزير النقل: الخط الثالث للمترو سيقدم خدمة أوروبية

أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الخط الثالث للمترو بمصر الجديدة صمم بطريقة أوروبية، مشيرا إلى أن جميع محطات الخط الثالث ستقدم خدمة أوروبية لجميع مرتادي من الجمهور، موضحاً أن ورشة العمرة الجسيمة بالخط الثالث تعتبر أكبر ورشة بالشرق الأوسط وأفريقيا والتي تبلغ مساحتها 65 فدانا، تضم جراج ضخم على مساحة 34 ألف متر مسطح، حيث يضم 15 سكة كل منها تتسع لقطارين بإجمالي 30 قطار.

وقال وزير النقل، في تصريحات لـ"الوطن"، إنه تم التعاقد على 32 قطارا مكيفا جديدا للعمل بالخط الثالث للمترو إلى جانب القطارات العاملة حاليا بالخط لاستيعاب تزايد عدد الركاب بعد تشغيل المحطات 6 الجديدة، وأنه تم توريد القطارين الأول والثاني من هذه الصفقة وستصل باقي القطارات تباعا وفقا للجدول الزمني المحدد، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على تقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين، إضافة إلى تخفيف الضغط المروري بالقاهرة الكبرى.

ونوه وزير النقل، بأن قيمة صفقة القطارات الجديدة 6 مليارات و400 مليون جنيه، كما أن الوزارة راعت أن تكون القطارات على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية في مجال الجر الكهربائي ومترو الأنفاق، مشيراً إلى أن القطارات مزودة بكاميرات داخلية وخارجية، لتأمين الراكب من الداخل أو على الأرصفة أو المسافات البينية بين المحطات، فالسيطرة عليها والقيادة تتم بطريقة شبه أوتوماتيكية تامة، فتدخل العامل البشري يكون في حالة الطوارئ القصوى، والقطارات تحوي تكنولوجيا مختلفة للتكييف، بمعايير مواءمة مع البيئة وعلى أعلى مستويات التطور.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتح اليوم، 6 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو بمصر الجديدة وهي محطات "النزهة - قباء - عمر بن الخطاب - الهايكستب - هشام بركات - عدلي منصور".