تبدأ فى 6 سبتمبر.. 5 شروط لتحويل ونقل الطلاب بين كليات جامعة أسيوط

وافق مجلس جامعة أسيوط، على قبول طلبات التحويل ونقل قيد الطلاب، من وإلى كليات الجامعة للعام الجامعي 2020/2021، وذلك اعتبارا من 6 سبتمبر، على أن تنتهي بعد مضى شهر من بداية العام الجامعي الجديد.

"الوطن" توضح شروط نقل الطلاب بين الكليات:

1- يتم التحويل من خلال مكتب التحويل المركزي بالإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بالجامعة وفقاً للضوابط الخاصة بالتحويل ونقل القيد والتي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

2- أن يكون الطالب ناجحاً ومنقولا إلى فرقة أعلى فى الكلية المحول منها، تكون الأولوية فى التحويل للطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات والتقديرات.

3- أن يكون التحويل بين الكليات المتناظرة التي تتوافق لائحتها مع لائحة الكلية المحول إليها

4- فى حالة نقل القيد يشترط ان يكون الطالب مستوفياً للشروط المؤهلة للقبول بالكلية، وأن يكون حاصلاً على الحد الأدنى للقبول بالكلية فى سنة حصوله على الثانوية العامة، وأن يكون طالب التحويل أو نقل القيد من محافظة أسيوط، ومن المحافظات التى تقع فى النطاق الجغرافى لجامعة أسيوط، بشرط عدم وجود كليات مناظرة للكلية التى يرغب فى التحويل أو نقل القيد إليها.

5- ألا تزيد نسبة الطلاب المحولين أو المنقول قيدهم، عن 20% من عدد طلاب الفرقة المطلوب التحويل أو نقل القيد إليها.