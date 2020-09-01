المشيشي: الشعب التونسي يطالب بالحد الأدنى من العيش الكريم

قال رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة التونسية هشام المشيشي، إن الشعب التونسي يطالب بالحد الأدنى من العيش الكريم بعد 10 سنوات من ثورته، خلال الجلسة العامة بالبرلمان التونسي المخصصة لمنح الثقة للحكومة، التي أعلن عنها يوم 24 أغسطس 2020، والتي تتضمن 25 وزارة و3 كتابات دولة.

وأضاف: "أن برنامج الحكومة سيؤكد على ترشيد نفقات الدولة".

وانطلقت الجلسة العامة بعرض برنامج الحكومة ثم يتم فتح باب النقاش للنواب بمعدل 3 دقائق لكل نائب.

ويشترط لنيل ثقة البرلمان الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء أي 109 أصوات.