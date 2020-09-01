زيادة قيمة تذاكر مستشفيات الشرقية لـ5 جنيهات للمجاني و10 للاقتصادي

استعرض مجلس تنفيذي محافظة الشرقية المذكرة المقدمة من مديرية الشؤون الصحية بخصوص زيادة قيمة التذاكر للمنافذ التابعة للمديرية.

ووافق المجلس على زيادة قيمة التذكرة من 3 إلى 5 جنيهات للعلاج المجاني ومن 5 إلى 10 جنيهات للعلاج الاقتصادي؛ للمترددين على الحصول على الخدمة الطبية (المرضى)، كما وافق المجلس على رفع قيمة تذكرة الزيارة من 3 إلى 5 جنيهات.

كما ناقش المجلس التنفيذي المذكرة المقدمة من إدارة المحاجر بالمحافظة بشأن تطوير منظومة العمل داخل الإدارة وتحصيل مستحقات الدولة والمحافظة من السيارات المتهربة من سداد الرسوم المحجرية، ليوافق المجلس على رفع قيمة رسم تقديم الشهادة الصادرة من إدارة المحاجر من 50 جنيها لتصبح 100 جنيه، وإلزام إدارة المرور ووحداتها بضرورة التعاون مع إدارة المحاجر بالشرقية وإلزام مالكي سيارات النقل الثقيل بالحصول على براءة ذمة من إدارة المحاجر في أثناء الترخيص والتجديد مع تكليف مندوب من إدارة المحاجر للعمل بقسم التراخيص بالمرور؛ لتحصيل مستحقات الدولة والمحافظة.

كما وافق المجلس التنفيذي على قبول التبرعات المقدمة من المجتمع المدني لدعم مستشفيات "ديرب نجم المركزي، أولاد صقر المركزي، أبو حماد المركزي، الحسينية المركزي، مركز الأمراض الصدرية والتنفسية بالعاشر من رمضان، مستشفى الصدر بالزقازيق"؛ لدعم قطاع الصحة ولتحسين مستوى الخدمة الصحية والعلاجية للمرضى وللمترددين على المستشفى.