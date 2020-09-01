محافظ الشرقية يعلن تطهير 72 ترعة خلال عامين

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تأهيل الإدارة المركزية للموارد المائية والري وتطهير الترع والمجاري المائية بنطاق المحافظة من الطمي والحشائش التي تعيق وصول مياه الري إلى الإراضي الواقعة بالنهايات، ورفع كل المخلفات والقمامة لتحسين منظومة الري وتقديم أفضل الخدمات للمزارعين.

جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع مجلس تنفيذي المحافظة، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطى والمهندسة لبنى عبدالعزيز نائبي المحافظ والأستاذ سعد الفرماوى السكرتير العام للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

ومن جانبة استعرض المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالشرقية خطة عمل الإدارة داخل محافظة الشرقية، مؤكدا أن إدارة الموارد المائية بصدد تأهيل 72 ترعة بأطوال 300 كم داخل محافظة الشرقية، ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، والذي سينفذ خلال عامين الماليين 2020 / 2021 و2021/2022، لما له من مردود في توفير المياه وسهولة وصولها إلى النهايات وكذلك توفير نفقات الصيانة وزيادة مساحة جسور الترع والتي يمكن دراسة أي مقترح لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة للحفاظ عليها من التعديات.