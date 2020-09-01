"البدالين" عن سلع التموين الجديدة: هتاخدوا بالباقي ملح وطحينة وكبريت

قال محمود حسونة نائب رئيس نقابة البدالين التموينيين، إنّ قرار وزير التموين والتجارة الداخلية بإضافة الملح والطحينة و"كبريت الدرج" ضمن السلع التي يصرفها المواطن لتصبح 24 بدلًا من 21 سلعة هي تكلمة للدعم وهو الـ50 جنيهًا لكل فرد.

وأضاف "حسونة"، لـ"الوطن"، أنَّ عدد كبير من المواطنين كانوا لا يحصلون على تلك الفروقات، وبالتالي لا يستفيدون بكامل الدعم، وعليه كان ذلك يتسبب في مشاكل للتاجر التمويني.

وأوضح أنه تم تطبيق القرار اعتبارًا من اليوم الثلاثاء أول سبتمبر، على أن يكون من ضمن السلع الإضافية الملح بسعر جنيه واحد للعبوة، و"كبريت درج" بسعر جنيه واحد، وأيضا أكياس طحينة بسعر جنيهين، وأيضًا بعض المنظفات.