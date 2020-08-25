"الغرف التجارية": 20% تراجعا في أسعار الخضر والفاكهة

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفواكه بغرفة القاهرة التجارية، إن سوق الخضروات والفاكهة، يعانى زيادة المعروض نتيجة زيادة الإنتاج وركود المبيعات، الذي انعكس على تراجع أسعار بعض الأنواع، واستقرار البعض الآخر.

ووصف "النجيب"، ما يحدث لأسعار الخضر والفاكهة، بأن تراجع الأسعار يأتي نتيجة للطقس مع توافر المعروض، ما يؤدي إلي انضباط الأسعار، ومزيدا من استقرار السوق.

وأشار الى أن أسواق الجملة مستقرة منذ أكثر من 3 أشهر من حيث الوارد، دون شكوى من أي نقص من المعروض، أو ارتفاع الأسعار.

ورصد أسعار الخضر والفاكهة، الطماطم تباع بأسعار تتراوح مابين 2- 2.50 جنيه للكيلو- البطاطس 3 جنيهات، والبصل من 2.5- 3 جنيهات للكيلو، والباذنجان يتراوح سعره من جنيه لجنيه ونصف، والعنب من 4- 6، والمانجو من 8 حتى 20، والليمون بـ5 بعدما كان يباع بـ20 جنيها.