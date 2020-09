إلا أنا وعندليب الدقي.. الخريطة التليفزيونية للقنوات الفضائية اليوم

مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" حول العالم، يفضل المواطنين البقاء في المنازل قدر الإمكان حفاظًا على سلامتهم، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

أفلام عربية وأجنبية

روتانا سينما

عرض فيلم "ديك البرابر" الساعة 1 ظهرًا، وفيلم "طأطأ وريكا وكاظم بيه" الساعة 3 عصرًا، وفيلم "حمادة يلعب" الساعة 5:30 مساءً، وفيلم "عندليب الدقي" الساعة 8 مساءً، وفيلم "لف ودوران" الساعة 10 مساءً، وفيلم "جمهورية إمبابة" الساعة 12 منتصف الليل.

MBC 2

عرض فيلم " Diary of a Wimpy Kid: The Long Haul" الساعة 2 ظهرًا، وفيلم " The Family Stone" الساعة 4 مساءً، و" Celeste and Jesse Foreve" الساعة 6 مساء، وفيلم " While We're Young" الساعة 8 مساء، وفيلم "Definitely, Mayb" الساعة 10 مساء.

سيما

عرض فيلم " أيظن!" الساعة 12.30 ظهرا، وفيلم " أين المفر ؟.." الساعة 4 مساء، و"الأفوكاتو" الساعة 7.30 مساء، و"بائعة الحب" الساعة 11 مساء.

مسلسلات تليفزيونية

CBC دراما

عرض مسلسل "الميزان" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "اختفاء" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "بين السرايات" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "الطوفان" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "فرصة تانية" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "رجالة البيت" الساعة 11 مساءً.

DMC دراما

عرض مسلسل "وأدرك شهريار الصباح" الساعة 6 مساءً، و"يوميات ونيس" الجزء الثاني الساعة 7 مساءً، و"نيللي وشريهان" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "عوالم خفية" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "ممالك النار" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "إلا أنا" الساعة 11 مساءً.

ON دراما

عرض مسلسل "رحلة السيد أبو العلا البشري" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "زيزينيا ج 1" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "30 يوم" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثالث الساعة 9 مساءً، ومسلسل "البرنس" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "بركة" الساعة 11 مساءً.

برامج ترفيهية

النهار

عرض برنامج الفرنجة الساعة 12 ظهرا.

نايل لايف

عرض برنامج "إيه الأخبار؟" في الساعة 3.30 عصرا.