"بلبل حيران واختفاء" في الخريطة التليفزيونية للقنوات الفضائية اليوم

مع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظًا على سلامتهم، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء، في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية كالتالي:

الأفلام العربية والأجنبية

قناة روتانا سينما

عرض فيلم "خالتي فرنسا" الساعة 5:30 مساء، وفيلم "بلبل حيران" الساعة 8 مساء، وفيلم "عمر وسلمى 3" الساعة 10 مساء، وفيلم "قبل زحمة الصيف الساعة 12 منتصف الليل.

قناة سيما

عرض فيلم "ليلة شتاء دافئة" الساعة 4 مساء، وفيلم "خدعتني امرأة" الساعة 7:30 مساء، وفيلم "طائر الليل الحزين" الساعة 11 مساء.

قناة MBC2

عرض فيلم Starsky & Hutch الساعة 4 مساء، وفيلم Keeping Up with the Joneses الساعة 6 مساء، وفيلم Cop Out الساعة 8 مساء، وفيلم Pain & Gain الساعة 10 مساء.

المسلسلات التليفزيونية

ON دراما

عرض مسلسل "رحلة السيد أبو العلا البشري" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "زيزينيا ج1" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "30 يوم" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "بركة" الساعة 11 مساءً.

CBC دراما

عرض مسلسل "طلعت روحي" الساعة 5 مساء، "الميزان" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "اختفاء" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "بين السرايات" الساعة 8 مساءً.

DMC دراما

عرض مسلسل "سفر الأحلام" الساعة 6 مساءً، و"يوميات ونيس" الجزء الثاني الساعة 7 مساءً، و"نيللي وشريهان" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "عوالم خفية" الساعة 9 مساءً.

البرامج التليفزيونية

قناة MBC مصر

عرض برنامج "حديث المساء" الساعة 5 مساء، وبرنامج "المفاجأة" الساعة 6 مساء، وبرنامج "رد فعل" الساعة 7 مساء، وبرنامج "تخاريف" الساعة 8 مساء، وبرنامج "رامز واكل الجو" الساعة 10 مساء.

قناة DMC

عرض برنامج "مساء dmc" الساعة 9 مساء، وبرنامج "أمي ولّا مراتي" 11 مساء.