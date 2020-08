رامز واكل الجو وكركر الخريطة التليفزيونية للقنوات الفضائية اليوم

مع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية كالتالي:

الأفلام العربية والأجنبية

سيما

عرض فيلم "أمرأه من زجاج" الساعة 4 مساء، و"عيال حبيبة" الساعة 7.30 مساء، وفيلم "وعادت الحياة" الساعة 11 مساء.

روتانا سينما

عرض فيلم "لك يوم يابيه" الساعة 1 ظهرًا، وفيلم "زوجة رجل مهم" الساعة 3 عصرًا، وفيلم "العالمي" الساعة 5:30 مساءً، والفيلم الكوميدي "كركر" الساعة 8 مساءً، وفيلم "الخلية" الساعة 10 مساءً.

MBC 2

عرض فيلم "Rise of the Planet of the Apes"الساعة 1:30 ظهرًا، و"Lara Croft: Tomb Raider" الساعة 4 مساءً، و"Lara Croft Tomb Raider: The Cradle Of Life" الساعة 6 مساءً، وفيلم "Tomb Raider" الساعة 8 مساءً، و"Punisher: War Zone" الساعة 10 مساء.

المسلسلات التليفزيونية

DMC دراما

عرض مسلسل "سفر الأحلام" الساعة 6 مساءً، و"يوميات ونيس" الجزء الثاني الساعة 7 مساءً، و"شبر ميّة" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "عوالم خفية" الساعة 9 مساءً.

ON دراما

عرض مسلسل "رحلة السيد أبو العلا البشري" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "زيزينيا ج1" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "30 يوم" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثالث الساعة 9 مساءً، ومسلسل "بركة" الساعة 11 مساءً.

CBC دراما

عرض مسلسل "فرصة تانية" الساعة 4 مساء، و"طلعت روحي" الساعة 5 مساء، "الميزان" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "اختفاء" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "بين السرايات" الساعة 8 مساءً.

البرامج الترفيهية

MBC مصر

عرض برنامج "100 ريختر" الساعة 5 مساءً، وبرنامج "أشرف يقدمه أيمن" الساعة 5:30 مساءً، و"‎رامز واكل الجو" الساعة 10 مساءً، وبرنامج "أسعد الله مساءكم ج3" الساعة 10:30 مساءً.

DMC

عرض برنامج "صاحبة السعادة" الساعة 1.30 مساء.