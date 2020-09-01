"الري" تواصل حملات إزالة التعديات على كافة المجاري المائية

تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري تقريراً بشأن موجات الحملات التي تنفذها الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية، بالتعاون مع الجهات المعنية فى مجال الإزالات والتي تضمنت تنفيذ (278,616) إزالة على نهر النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015، فضلا عن إزالة (2564) حالة تعدي على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف خلال شهر أغسطس، حيث قام قطاع تطوير وحماية نهر النيل بتنفيذ(472) إزالة، فيما قام قطاع الري بتنفيذ (1784) إزالة على منافع الري، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ (308) إزالة على منافع الصرف.

وأفاد المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بأن القطاع قام بتنفيذ عدد (427) إزالة من بداية شهر أغسطس 2020 وحتي تاريخه شملت (43) إزالة بمحافظة القاهرة و(13) إزالة بمحافظة الجيزة و(64) إزالة بمحافظة الغربية و(60) إزالة بمحافظة المنوفية و(40) إزالة بمحافظة البحيرة و(30) إزالة بمحافظة كفر الشيخ و(19) إزالة بمحافظة الدقهلية و(15) إزالة بمحافظة دمياط و(12) إزالة بمحافظة بني سويف و(22) إزالة بمحافظة المنيا و(46) إزالة بمحافظة أسيوط و(43) إزالة بمحافظة سوهاج و(46) إزالة بمحافظة قنا و(13) إزالة بمحافظة الأقصر و(6) إزالات بمحافظة أسوان، ليكون إجمالي الإزالات على مستوى القطاع منذ بدء الحملة حتى الآن (55582) حالة تعدي.

وأفاد المهندس طارق عواد رئيس قطاع الري بأن القطاع قام بإزالة (1784) مخالفة خلال شهر أغسطس شملت إزالة (73) إزالة بمحافظة القليوبية و (100) إزالة بمحافظة المنوفية و(868) إزالة بمحافظة البحيرة و(134) إزالة بمحافظة الجيزة و(56) إزالات بمحافظة الدقهلية و (143) إزالات بمحافظة قنا و (48) إزالة بمحافظة أسيوط و(11) إزالة بمحافظة سوهاج و (55) إزالة بمحافظه المنيا و(82) إزالة بمحافظة الشرقية و(39) إزالة بمحافظة الفيوم و(130) إزالات بمحافظة الغرببه و(24) إزالة بمحافظة دمياط و(11) إزالة بمحافظة الإسكندرية و(10) إزالات بمحافظة كفرالشيخ ليبلغ إجمالي الإزالات بقطاع الري (145502) إزالة.

وأفاد المهندس عاشور راغب رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بأن الهيئة قامت قامت خلال شهر أغسطس 2020 بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين البحرى والقبلي بلغت ( 308) إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية بعدد ( 12 ) محافظات.

وتضمنت تنفيذ عدد ( 92 ) إزالة بإقليم شرق الدلتا بزمام محافظات الشرقية 46 إزالة – الدقهلية 30 إزالة – دمياط 6 إزالات- القليوبية 10 إزالة، إلى جانب تنفيذ (34) إزالة بإقليم وسط الدلتا بزمام محافظات (الغربية إزالات – المنوفية 26 إزالة ، وتنفيذ عدد ( 12 ) إزالة بإقليم غرب الدلتا بزمام محافظة ( البحيرة 12 إزالة كما تم تنفيذ 105 إزالة بإقليم مصر الوسطى بزمام محافظة ( بنى سويف 95 إزالة – الجيزة 10 إزالات بالإضافة لتنفيذ ( 65 إزالة بإقليم مصر العليا بزمام محافظة ( أسيوط 36 إزالة – الأقصر 7 إزالات – سوهاج 22إزالة ليصبح إجمالى ماتم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل فى 5 يناير 2015 ( 77532).

وتنوعت الإزالات ما بين مباني خرسانية أو مباني بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات في تنسيق تام في ضوء برنامج الإزالات الذي جرى إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.

وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي الي التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدماً في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.