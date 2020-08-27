وزارة الري السودانية: ارتفاع غير مسبوق للنيل

وصل منسوب مياه النيل في السودان، لارتفاع لم يبلغه منذ مئة عام، اليوم، وأعلنت وزارة الري والموارد المائية وصول النيل إلى مناسيب غير مسبوقة وصلت إلى 17.43 متر مقارنة بعام 2019 الذي وصل 17.26 متر، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

وأشار وزير الري والموارد المائية ياسر عباس، في مؤتمر صحفي، اليوم، بالوزارة، إلى أن فيضان 1946 لم يتجاوز17.10 متر وفيضان العام 1988 وصل إلى 17 متر واليوم فيضان الخرطوم يسجل 17.43متر وغدا وبعده يسجل النيل 17.44 متر.

وقال عباس، إن الوزارة نبهت قبل فترة بواسطة الأتيام الفنية "لجنة الفيضان بالوزارة" وفق تنبوءات بالأرقام، متوقعا أن تشهد الأيام القادمة ارتفاعاً في مناسيب النيل في جميع القطاعات خاصة قطاعات الخرطوم وشماله.

وناشد الوزير السوداني، المواطنين على ضفاف النيل وفروعه المساهمة في حماية مناطقهم في شكل نفير أو تضامن لحماية الفرقان والقرى بجانب اخذ الحيطة والحذر من ارتفاع مناسيب النيل.

من جانبه، استعرض مدير إدارة مياه النيل، رئيس لجنة الفيضان المهندس عبدالرحمن الزين صغيرون، عمل اللجنة، الذي يبدأ بموقف الأمطار فى الهضبة الإثيوبية.

وأشار صغيرون، إلى أن النيل الأزرق سجل فى الـ3 أيام الماضية من 17 إلى 20 سم، متوقعا زيادة في إيراد النيل الأزرق بالوصول إلى 838 مليون متر مكعب.

وأوضح صغيرون، أن النيل الأزرق يساهم بحوالى 95% فى الفيضان، إلا أن العطبرواي يزيد الخطورة لزيادة قيمة المياه شمال عطبرة، مشيرا إلى أن موقف الخرطوم اليوم من الفيضان 17.43 متر فيما كان التنبوء 17.42متر.

وتوقع رئيس لجنة الفيضان، أن يشهد القطاع من سنار إلى الخرطوم ارتفاعاً فى حدود 3 سم، مشيرا إلى أن الـ3 سم في المناسيب العالية تشكل خطورة عالية، أما القطاع بين الخرطوم وعطبرة فسيشهد ارتفاعاً في حدود 4 سم وقطاع خشم القربة عطبرة سيشهد استقراراً نسبة إلى أن المياه خلف خشم القربة مستقرة.

أما القطاع عطبرة مروي سوف يشهد ارتفاعاً في حدود 5 سم وهو من أكثر القطاعات تأثرا وشهد هذا القطاع في الـ12 يوماً الماضية مرور موجة يوميا تعادل 900 مليون متر مكعب وهو أكبر من سعة النيل لحمله وبالتالي، تأثرت مناطق كثيرة، أما قطاع سد مروي الدبة الذي يقع خلف سد مروي سوف يشهد استقرار نسبة لاستقرار التصريف خلف سد مروي والقطاع الدبة دنقلا سوف يشهد استقراراً.

وعزا صغيرون، ارتفاع مناسب النيل بولاية الخرطوم نتيجة للعمران وسط الخرطوم، مما أدى إلى ضيق في المجرى وبالتالي ارتفاع منسوب النيل، داعيا إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والحيطة والحذر للأرواح والممتلكات.