الرعاية الصحية: 250 عملية جراحية بمستشفى السلام ببورسعيد خلال أغسطس

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن إجراء 250 عملية جراحية ناجحة منذ الأول من أغسطس وحتى الآن، بمستشفى السلام ببورسعيد التابعة لهيئة الرعاية الصحية، لافتة إلى أن العمليات التي تم إجرائها تراوحت حدتها ما بين عمليات كبرى ومتقدمة ومتوسطة وصغرى، فضلًا عن العمليات التي تتطلب مهارة خاصة.

وأشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية، في بيان صحفي منذ قليل، إلى إجراء 145عملية كبرى وذات مهارة عالية منذ بداية أغسطس الجاري، فيما شملت العمليات التي تم إجرائها خلال تلك الفترة عددا من التخصصات الجراحية الحرجة والتي تضم جراحات "التجميل، والوجه والفكين، والأوعية الدموية، والمخ والأعصاب، والعظام، والقلب والصدر".

وقال الدكتور محمد فهيم موسى، المشرف العام على الإدارة المركزية للرعاية العلاجية والعاجلة بالهيئة، إن الفريق الطبي بمستشفى السلام ببورسعيد، نجح في إجراء جراحتين تجميليتين دقيقتين، وذلك إثر إصابتهما بتشوهات بالغة ناجمة عن حوادث تعرضا لها، لافتًا إلى تخصيص عيادة يومين أسبوعيًا لمناظرة حالات جراحة التجميل بمستشفى السلام بورسعيد من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الثامنة مساءً، وذلك بالتعاون مع نخبة من الاستشاريين والإخصائيين من مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج.

وأضاف "موسى"، أن مستشفى السلام بورسعيد، تضم نخبة من الاستشاريين والأخصائيين المهرة في جميع التخصصات الطبية، لافتًا إلى أن الفريق الطبي الذي أجرى العمليتين هما الطبيبان أحمد صابر، ومحمد المراكبي، في تخصص جراحات التجميل، والطبيبان أحمد الشرقاوي، ومحمد إسماعيل في تخصص التخدير، وبمعاونة مجموعة من فريق التمريض المتميز بالمستشفى.

وأوضح "موسى" أن العملية الأولى كانت لطفل عمره 3 سنوات، وأنه بمناظرة الحالة تبين أنه يعاني من التصاقات بالرقبة والإبط إثر حروق قديمة، وأشار إلى نجاح الفريق الطبي من فك هذه الالتصاقات بمهارة عالية، بينما تم إصلاح جميع التشوهات لدى الطفل.

أما العملية الثانية، فكانت عبارة عن تركيب "واير" مفصلي لأصبع الإبهام وتوصيل أوتار باليد اليسرى لأحد المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، حيث تم التدخل السريع بعد تعرض المريض لحادثة أدت إلى حدوث تشوهات بيده اليسرى، لافتاً إلى أن هذه العملية تعد من العمليات الدقيقة والتي تتطلب مهارة عالية في الآداء الجراحي.

وفي سياق متصل، صرح الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزيرة الصحة والسكان، أن العمليات التي تم إجرائها تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، كأولى محافظات المرحلة الأولى لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، تمثل نقلة نوعية لمستوى لخدمة الطبية المقدمة للمواطن البورسعيدي، مشيرًا إلى أن المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، أصبحوا لايحتاجون إلى السفر خارج محافظتهم، أو الانتظار حتى يتم الموافقة على إجراء العمليات، مؤكدًا على توافر حزم الخدمات العلاجية بشكل كبير داخل المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، وفق معايير الجودة والتي يبلغ عددها 39 منشآة طبية مابين وحدات ومراكز صحية منتشرة بجميع أنحاء المحافظة، فضلًا عن استحداث حزم علاجية جديدة طبقًا لاحتياجات المنفعين بالمنظومة.

وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى أن حالات الحوادث والطوارئ تعتبر من التحديات الحقيقية لأي مستشفى، فهي تعبر عن جاهزية فريق الطوارئ والعمليات بالمستشفى، وتعتبر مؤشرا لجودة آداء المستشفى من حيث التدخل السريع والفوري لإنقاذ الحالة، وكذلك جودة العملية فنيًا والدقة في الإجراء.

ولفت "السبكي"، إلى استحداث هيئة الرعاية الصحية باعتبارها آداة الدولة الرئيسية في تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل، في عدة تخصصات جديدة ونادرة في العمليات، ومنها جراحات التجميل، بما يعبر عن تميز وجودة الخدمة الطبية المقدمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، وهو ما ينعكس بالإيجاب على صحة المواطن المصري، ويسهم بدوره في دفع عجلة التنمية الشاملة وفقًا لرؤية مصر 2030.

جدير بالذكر أن مستشفى السلام بورسعيد، هو مستشفى تابع لهيئة الرعاية الصحية، ويقع بحي الشرق بمحافظة بورسعيد، ومكون من أربع مبان تقدم من خلالهم الخدمة الطبية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، حيث تضم الطاقة الاستيعابية للمستشفى 40 سريرا داخليا، 18 عناية للكبار، 14عناية للأطفال، إلى جانب 4 غرف للعمليات و6 أسرة إفاقة، فضلًا عن 26 حضانة لحديثي الولادة.