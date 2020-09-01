غلق 55 مقهى تقدم الشيشة للمواطنين بمحافظات مختلفة

بعدما قررت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، فتح الكافيهات للعمل في 27 يونيو الماضي بعد فترة إغلاق بسبب تداعيات فيروس كورونا حددت إجراءات وقائية لعمل المقاهي وأبرزها حظر الشيشة.

"الوطن" رصدت تجاوزات المقاهي بشأن تقديم الشيشة وتم اتخاذ إجراء قانوني بشأنها خلال 66 يوما من تشغيلها وفتحها للمواطنين في عدد من المحافظات.

1500 شيشة تم مصادرتها بأحياء القاهرة.

15 مقهى تم غلقها في القاهرة.

10 مقاه تم تشميعها بالعمرانية بالجيزة.

3 مقاه تم غلقها بالحوامدية.

1 تشميع مقهى بمنشأة القناطر.

3 مقاه تم غلقها بالبدرشين.

غلق 2 من المقاهي المخالفة في سفاجا.

5 مقاه مخالفة غرب الإسكندرية.

25 مقهى تم غلقها بأحياء المنتزه أول، العامرية ثان، غرب، وسط بالإسكندرية.

7 مقاه في كفر الشيخ.

4 مقاه في طنطا.

5 مقاه في سوهاج.