"التنمية المحلية": تقديم الشيشة الإلكترونية بالمقاهي مرفوض تماما

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن قرار منع تقديم الشيشة فى الكافيهات والمقاهى مستمر خلال الفترة المقبلة إلى أجل غير مسمى وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى أقرها مجلس الوزراء ووزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره بين المواطنين، مؤكدا أن مسألة التحايل على تناول الشيشة باستخدام ما يسمى بالشيشة الإلكترونية داخل المقاهى أمر مرفوض تماما ويعرض صاحب المقهى حال ضبطه إلى العقوبة من غرامة وإغلاق المقهى، فليس من المقبول التلاعب بصحة وأرواح المواطنين فى هذا الظرف الاستثنائى.

وأضاف قاسم لـ"الوطن"، أن مسألة ترك المحلات مفتوحة لمدة 24 ساعة يوميا باتت مستحيلة، مؤكدا أن محنة تداعيات فيروس كورونا ستتحول إلى منحة فى أمور كثيرة ومنها ضبط مواعيد فتح وغلق المحال العامة والتجارية، ووقف فوضى فتح المحال ليل نهار دون رقيب أو تنظيم لعملها.

وأشار إلى أنه بعد الانتهاء من وضع الشروط العامة والخاصة لتراخيص المحلات سيتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء وبعدها سيتم اقرار مواعيد فتح وغلق المحال العامة والتجارية.

وأكد أن الوزارة تتابع مع المحافظات تطبيق الإجراءات الاحترازية فى المطاعم والكافيهات ومنها استخدام الأدوات أحادية الاستخدام وتطهير وتعقيم الأماكن والحفاظ على التباعد الاجتماعى بين رواد تلك الأماكن حفاظا على أرواح المواطنين.