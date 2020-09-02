حملات لمتابعة التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات بالبحيرة

وجهت محافظة البحيرة، بالالتزام بتنفيذ جميع الاجراءات الاحترازية والقرارات الخاصة بالحماية والوقاية ومواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مع متابعة الجهات لتطبيق جميع القرارات حفاظا على أمن وسلامة المواطنين.

وأكد اللواء عبدالمنعم السبيعي، المدير التنفيذي لمشروع المواقف بالبحيرة، إنه تم التنسيق مع جميع مجمعات المواقف بنطاق المحافظة، لمتابعة مدى التزام جميع السائقين على مستوى مواقف المحافظة بارتداء الكمامات والتشديد على عدم ركوب أي مواطن في السيارات إلا بعد التأكد من ارتدائه للكمامة، حرصا على أمنه وسلامته وسلامة جميع المواطنين من الركاب الآخرين.

وأضاف سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين، بعد أن تم التنبيه على جميع مواقف المحافظة، بعدم دخول أي سيارة مخالفة لتعليمات ارتداء الكمامات وذلك بالتنسيق مع إدارة المرور.

كما تم توزيع ملصقات علي جميع المواقف بنطاق المحافظة للتوعية بارتداء الكمامات، وذلك قبل ركوب السيارة، حرصا على سلامة الجميع وتفادی أی غرامات مالية.