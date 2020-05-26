حملة لمتابعة مواقف السيارات والتزامها بقرار الحظر في أبوقرقاص

قاد العقيد محمد صلاح رئيس مركز أبوقرقاص في جنوب المنيا، حملة لتفقد مجمع المواقف بالمدينة، لمتابعة التزام السيارات بقرارات الحظر والتأكد من وقف حركة مواصلات النقل الجماعي، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على سلامة المواطنين تنفيذا لتعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمتابعة الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها رئاسة مجلس الوزراء في عيد الفطر المبارك.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. وأكدت الوحدة المحلية بأبوقرقاص على تطبيق كافة القرارات الاحترازية التي اتخذتها الدولة بوقف حركة جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة والمحال التجارية والحرفية وجميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب وجميع الحدائق العامة والمتنزهات بنطاق مركز ومدينة أبوقرقاص ومنع دخول أي مواطن إليها.