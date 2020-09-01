بالأسماء.. 64 شركة تنضم لصرف العلاوات الـ5 بداية من سبتمبر

قال سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، إن صرف معاش سبتمبر الجاري، تضمن إضافة عدد كبير من الشركات لصرف جزء من العلاوات الخمس، حيث بلغ عدد الشركات نحو 64 من شركات القطاع الخاص، بعد انتهاء فحصها حتى يوم 23 أغسطس الماضي.

الصباغ: 90 منشأة قطاع خاص في الطريق لاستحقاق العلاوات الخمسة

واضاف الصباغ، لـ"الوطن"، أنه جاري فحص 90 منشأة أخرى من شركات القطاع الخاص، وفور التأكد من أحقيتهم وانطباق شروط قانون العلاوات عليهم، سوف يتم إدراج من انتهى فحصهم للصرف مع معاش شهر أكتوبر المقبل.

ويرصد "الوطن"، أسماء الشركات التي تضمنها جدول صرف العلاوات عن شهر سبتمبر، وجاءت كالتالي:

1. بنك التعمير والإسكان النزهة.

2. بنك التعمير والإسكان محيي الدين.

3. التعمير والإسكان أسيوط.

4. التعمير والإسكان أسوان.

5. التعمير والاسكان كفر الشيخ.

6. شركة المشروعات البترولية الدخيلة.

7. المشروعات البترولية بتروجيت.

8. المشروعات البترولية مركز رئيسي.

9. شركة المشروعات البترولية بتروجيت.

10. الشركة المصرية للغازات الطبيعية جاسكو.

11. شركة عجيبة للبترول.

12. النصر لصناعة المحولات الكهربائية.

13. البويات والصناعات الكيماوية.

14. أبو زعبل للأسمدة.

15. المصرية للتوريدات والاشغالات البحريية.

16. الوطنية للتكرير.

17. قارون للبترول.

18. شركة الأمل للبترول (أمابتكو).

19. شركة المشروعات البترولية راس غارب.

20. إسكندرية للإضافات البترولية.

21. شركة مصر- إيران للغزل.

22. شركة مصر- إيران ميراتكس.

23. شركة مصر للزيوت والصابون سندوب.

24. شركة النيل لحليج الأقطان كفر الشيخ.

25. مطاحن مصر العليا سوهاج.

26. مطاحن شرق الدلتا الشرقية.

27. مصر للمشروعات الميكانيكية.

28. الدلتا للسكر.

29. المالية والصناعية أسيوط.

30. النصر للمسبوكات.

31. مدينة نصر للإسكان والتعمير.

32. الصعيد العامة للمقاولات.

33. النصر للمرافق والتركيبات.

34. الجيزة للمقاولات.

35. النصر للأعمال المدنية.

36. الدلتا للطوب الرملي.

37. شركة النيل إبراهيم محمد.

38. الشمس للإسكان والتعمير.

39. الاتحاد العربي للنقل البري.

40. شركة الاتحاد العربي للنقل البري محمد.

41. جمعية نقل البضائع شبين الكوم.

42. جمعية نقل البضائع كفر الشيخ.

43. شركة كوكاكولا مصر كلها.

44. كوكاكولا مصر السويس.

45. الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

46. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ.

47. المعهد العالي للدراسات التعاونية.

48. مدرسة نوترداد.

49. مصر للأسواق الحرة.

50. الدقهلية لتكرير السكر.

51. مصر للزيوت والصابون المركز الرئيسي.

52. الجمعية التعاونية للنقل بالسيارات.

53. الجمعية التعاونية الاستهلاكية بالمنوفية.

54. جمعية الإصلاح الزراعي بالدقي.

55. الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي.

56. الجمعية التعاونية لشركة مصر شبين الكوم.

57. شركة النيل للتجارة والهندسة.

58. بدر الدين للبترول.

59. كوكاكولا مدينة نصر.

60. كوكاكولا القاهرة.

61. شركة الهلال للشكاير.

62. الدقهلية لصناعة وتكرير السكر.

63. كوكاكولا السادات.

64. المصرية لصناعة المعدات التليفونية.

وأعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بدء صرف معاشات شهر سبتمبر اعتبارا من اليوم الثلاثاء، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مع تذليل كل العقبات للتيسير على أصحاب المعاشات.